На Вербну неділю у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли Свято-Христо-Різдвяний кафедральний собор, - Гайдай
На Луганщині у місті Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли Свято-Христо-Різдвяний кафедральний собор
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку", - пише він.
За словами очільника ОДА, це уже четвертий ворожий обстріл Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного кафедрального собору.
Зокрема стало відомо, що внаслідок останнього влучання снаряду було зруйновано дах храму.
Голова ОДА також наголошує, що усього з початку війни на Луганщині було пошкоджено близько 10 релігійних будівель.
- Нагадаємо, через російські обстріли 16 квітня Сєвєродонецьк залишився без газу та води
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