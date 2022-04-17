На Вербну неділю у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли Свято-Христо-Різдвяний кафедральний собор, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку", - пише він.



За словами очільника ОДА, це уже четвертий ворожий обстріл Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного кафедрального собору.



Зокрема стало відомо, що внаслідок останнього влучання снаряду було зруйновано дах храму.



Голова ОДА також наголошує, що усього з початку війни на Луганщині було пошкоджено близько 10 релігійних будівель.



Нагадаємо, через російські обстріли 16 квітня Сєвєродонецьк залишився без газу та води

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