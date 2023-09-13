На VI міжнародному кінофестивалі відбулися прем'єри двох українських фільмів

Про це повідомив режисер, засновник, організатор та генеральний директор кінофестивалю Андрій Заєць.

"12 вересня в кам'янець-подільському кінотеатрі "Дружба" пройшов третій день Міжнародного кінофестивалю "Бруківка", в межах якого відбулися прем'єри фільмів "Фосфор" Костянтина Лінартовича та "Щедрик на Поділлі" Катерини Аносової, покази українського короткометражного кіно конкурсної програми фестивалю та зустрічі з творчими командами фільмів з Хмельниччини та міста Чернівці", - пише Заєць.

Зокрема стрічка "Фосфор" розповідає історію про те, як ветеран адаптується до звичайного життя. Головну роль у стрічці виконав український актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Лінартович.

Повідомляється, що завдяки глядачам під час заходу у Кам’янці-Подільському зібрали 12,5 тисяч гривень на ЗСУ.

Фото: Андрій Заєць

Гендиректор кінофестивалю додав, що сьогодні, 13 вересня, покази стартували в місті Бровари.

15 вересня столичний Український дім покаже другий блок конкурсу. Вхід безплатний з обов'язковою реєстрацією. Мова: українська з англійськими субтитрами. Деталі у програмі.

Також українські стрічки "Фосфор" та "Щедрик на Поділлі" презентують 16 вересня у столиці Таїланду - Бангкоку.

Фото: Андрій Заєць

Загалом понад 200 фільмів подали на VI Кам’янець-Подільський міжнародний кінофест "Бруківка", який відбудеться цього року в Україні, Німеччині та Польщі.

Що відомо про Міжнародний кінофест "Бруківка"

Незалежний кінофестиваль заснував у 2017 році режисер Андрій Заєць у місті Кам’янець-Подільський. Фестиваль включає покази конкурсних фільмів, зустрічі з відомими режисерами, розмаїття воркшопів, музичні виступи та вечірки.

У 2022 році Кам’янець-Подільський "Бруківка" став першим кінофестивалем України, який почав свою діяльність на початку війни й проводив благодійні марафони сучасного українського кіно для збору коштів в підтримку Збройних Сил України.

Також Міжнародний кінофестиваль "Бруківка" проходить у Варшаві та Німеччині.