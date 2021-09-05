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Головна Світ На вибори до Держдуми вплине продуктова інфляція. Цього й бояться в Кремлі, - Орешкін

На вибори до Держдуми вплине продуктова інфляція. Цього й бояться в Кремлі, - Орешкін

5 вересня, 2021 неділя
22:59
Світ

Результати призначених на 19 вересня 2021 року виборів до Державної думи РФ та становище в країні після їх проведення безпосередньо залежатимуть від настроїв росіяни, викликаних невпинною продуктовою інфляцією й повною зневірою в понад 20-річному правлінні Володимира Путіна

Таку думку незалежний російський політолог, автор книги "Джугафілія" Дмитро Орешкін висловив в етері програми "Студія Захід" з Андрієм Борковським, що вийшла на Еспресо.TV

"Продуктова інфляція явно перевищує 10% на рік. Офіційна цифра - 6%, але це загальна інфляція. А продуктова, майже офіційно кажуть, 10%", - зазначив він.

Разом з тим, доходи росіян "не ростуть, а знижуються".

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"І що в цій ситуаціїробитиме путінський виборець, навіть якщо він проголосує за "Єдину Росію"? Тому кому йому пред'являти претензії? "Іноземним агентам" (так зараз в Росії влада називає неугодні медіа та громадські організації - ред.)? Напевно, так. Заходу? Напевно, так. Але це робиться вже протягом 20 років й трохи набридло. Це не працює", - пояснив Дмитро Орешкін.

Згідно з його оцінкою, нинішня Росії знаходиться "в кінці 70-их - на початку 80-их років Радянського Союзу" й ситуація легко може вийти з-під контролю, про що добре розуміють в Кремлі.

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Водночас запропонувати росіянам бодай щось істотне Москва не може, оскільки Путіним вибудована така система влади, за якої держава може загарбувати та утримувати силою території, але не здатна забезпечити їх економічний розвиток.
 



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