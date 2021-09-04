Після псевдовиборів до Думи Путін потрапить у становище Лукашенка, - журналіст

З такою заявою виступив російський журналіст Іван Яковина, що живе та працює в Україні, розповідає Еспресо.TV.



Він переконаний, що Путін йде шляхом Лукашенка й після найближчої імітації виборів втратить рештки легітимності як у себе вдома, так і за кордоном.



Єдиним, що тоді так само лишатиметься незмінному правителю Росії, буде вогонь на ураження по мирним демонстрантам, арешти тисячами й максимально можлива диктатура, тобто все те, що відбувається в Білорусі з 9 серпня 2021 року. При цьому міжнародне співтовариство теж, по аналогії з Білоруссю, може не визнати такі "вибори" і, відповідно, сформований новою Думою уряд, віддавши перевагу емігрантському народному представництву на Заході.



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"У Кремля - величезні проблеми, пов'язані з катастрофічним падінням популярності "Єдиної Росії". Голосуватимуть на зло, за кого завгодно, але не за них, і влада поки що не знає, що з цим робити. Ліквідації опозиції тут недостатньо", - наводить слова Яковини київське видання GuildHall.



Ситуація для Кремля ускладнюється, на думку Івана Яковини, "тонким моментом" щодо розподілу мандатів між "ЄдРО" та будь-якими іншими політсилами, які не можна вважати опозиційними, але які на 100% відданими Путіну та його клану теж не будуть.



"Тут тонкий момент, намалюють багато, а малювати багато їм доведеться, тоді в Москві і в Пітері можуть початися протести. Якщо намалюють помірно, тоді протестів не буде, але і не буде повністю лояльною Думи, яка потрібна до 2024 року для перепризначення Путіна. Це дуже тонкий момент між тим, щоб не упустити легітимність і отримати більшість, і поки, незважаючи на всі хитрощі влади, у них це не виходить", - наголосив журналіст.





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