На відновлення України після війни піде половина ВВП Росії, - радник Зеленського

Про це Устенко повідомив у етері телемарафону "Єдині новини".



"По-перше, треба розуміти, що $100 мільярдів. - це приблизні розрахунки, зроблені в самому початку війни. Зараз ця цифра може бути вищою у декілька разів. Ця цифра розраховується як сума зруйнованих об'єктів інфраструктури, втрачені доходи від невикористання земель і багатьох інших факторів. Ці цифри сягають половини російського ВВП", - сказав Устенко.



Радник президента Зеленського також розповів, як змусити Росію платити за відновлення нашої країни.



"Ці кошти ми отримаємо від заарештованого російського майна, заарештованих резервів ЦБ і т.д. Фонд відновлення наповнюється, є розуміння того, як його наповнювати", - сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.

9 березня прем'єр-міністр України Денис Шмагаль оголосив про створення "Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури".

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