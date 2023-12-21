На відомій картині Рембрандта виявили прихований шар, який розкрив таємницю десятиліття

Про це пише CNN.

У картині видатного нідерландського художника XVII століття Рембрандта "Нічна варта" дослідники нещодавно виявили шар, повний свинцю. Десятиліттями експерти були збентежені появою на картині крихітних "прищиків" із кристалів свинцю, які з’являлися на поверхні, здавалося б, нізвідки. Свинець зазвичай міститься в пігменті свинцевих білил, але в "Нічній варті" було мало яскравого білого.

Крихітні свинцеві цятки навіть з’являлися в найтемніших зонах картини, що ще більше ускладнювало загадку. З виявленням багатого свинцем шару, що покриває полотно, цю таємницю нарешті було розкрито.

Реставратори за допомогою рентгенівських променів зазирнули під лак і фарбу картини. Це була перша оцінка за 400-річну історію твору, яка поєднувала рентгенівські промені зі спектроскопією зразка фарби та 3D-цифровими реконструкціями.

Дослідники виявили насичений свинцем шар, якого ніколи раніше не бачили на роботах Рембрандта. Рембрандт і його сучасники-митці зазвичай починали картину, спершу покриваючи полотно шаром клею, що зміцнює його, а потім додавали базовий шар основного пігменту, відомого як ґрунтовий шар, для ґрунтування полотна.

Але в "Нічній варті" не було шару клею. Насичений свинцем шар, можливо, використовувався замість нього, оскільки він міг краще захистити полотно, припустили автори дослідження.

Коли картина була завершена в 1642 році, її повісили в амстердамському мушкетерському тирі Kloveniersdoelen на стіні, яка виходила на ряд вікон, де вона була вразлива до пошкоджень від вологи.

Провідний автор дослідження, дослідник мікроскопії в Державному музеї в Амстердамі, де демонструється "Нічна варта", Фредерік Броерс припустив, що, можливо, Рембрандт отримав ідею зміцнити своє полотно свинцем із публікації про хімію живопису, написаної приблизно в той час лікарем із Женеви, на ім’я Теодор де Маєрн. Він описував, що для полотна, яке виставляють у вологому місці, потрібен базовий шар олії, багатої свинцем.



