На виїзді з Києва легковик вилетів у кювет від удару вантажівки

Про це передають Вартові.Еспресо.

На Гостомельському шосе при виїзді з Києва вантажівка підрізала легковик Renault, у результаті чого він вилетів у кювет.





Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, водій Renault їхав зі сторони Києва. Раптом його підрізала вантажівка і скрилась з місця події.

Зазначається, що водія Renault оглянули медики. Обійшлося без серйозних травм, від госпіталізації він відмовився.

Наразі на місці працюють правоохороці. Деталі аварії з'ясує слідство.





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