На виїзді з Києва легковик вилетів у кювет від удару вантажівки
На Гостомельському шосе вантажівка підрізала легковик, який від удару вилетів у кювет
Про це передають Вартові.Еспресо.
На Гостомельському шосе при виїзді з Києва вантажівка підрізала легковик Renault, у результаті чого він вилетів у кювет.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, водій Renault їхав зі сторони Києва. Раптом його підрізала вантажівка і скрилась з місця події.
Зазначається, що водія Renault оглянули медики. Обійшлося без серйозних травм, від госпіталізації він відмовився.
Наразі на місці працюють правоохороці. Деталі аварії з'ясує слідство.
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