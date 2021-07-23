На вихідних до України прийде новий антициклон, - прогноз від синоптика Наталки Діденко
В Україні 24-25 липня буде тепла погода, дощі можливі лише в Карпатах, на Сумщині та Чернігівщини
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
“Вихідними Україна знову буде в гостях у антициклона. Але це вже інший синоптичний ґатунок. Без сильної спеки!”, - зазначила вона.
24-25 липня практично повсюди очікується +23°C...+28°C.
У неділю на Півдні десь може підскочити до +30°C.
Субота-неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні, найімовірніші розкішні білі купчасті хмарки.
Дощі можливі хіба що в Карпатах і зачеплять північні райони Сумщини та Чернігівщини.
У Києві 24-25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря +25°C...+27°C.
“Ці найближчі вихідні - ідеальний час для родинних мандрівок”, - наголосила пані Діденко.
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