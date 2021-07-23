На вихідних до України прийде новий антициклон, - прогноз від синоптика Наталки Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

“Вихідними Україна знову буде в гостях у антициклона. Але це вже інший синоптичний ґатунок. Без сильної спеки!”, - зазначила вона.

24-25 липня практично повсюди очікується +23°C...+28°C.

У неділю на Півдні десь може підскочити до +30°C.

Субота-неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні, найімовірніші розкішні білі купчасті хмарки.

Дощі можливі хіба що в Карпатах і зачеплять північні райони Сумщини та Чернігівщини.

У Києві 24-25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря +25°C...+27°C.

“Ці найближчі вихідні - ідеальний час для родинних мандрівок”, - наголосила пані Діденко.





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