На вихідних українців очікують холодні ночі й періодичні дощі, - синоптик Наталка Діденко
В Україну 4-5 вересня прийде атмосферний фронт із прохолодою і періодичними дощами
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Україну 4 вересня перетинатиме холодний атмосферний фронт циклону на ім‘я Philipp.
Вона зазначила, шлейфом під час його проходження можливі періодичні дощі.
У свою чергу, 5 вересня антициклон витіснить фронт, тому в більшості областей опадів не буде.
Лише північну частину торкне вологість - можливі там 5 вересня невеликі дощі.
Температра повітря вихідними буде невисокою.
Протягом дня +14°C…+19°C, у південній частині комфортніше, +19°C…+24°C.
У Києві вихідними можливі періодичні дощі, які також давадимуть дорогу несміливому осінньому сонцю.
Ночі - холодні, а протягом дня очікується +15°C…+16°C.
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