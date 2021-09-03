На вихідних українців очікують холодні ночі й періодичні дощі, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Україну 4 вересня перетинатиме холодний атмосферний фронт циклону на ім‘я Philipp.

Вона зазначила, шлейфом під час його проходження можливі періодичні дощі.

У свою чергу, 5 вересня антициклон витіснить фронт, тому в більшості областей опадів не буде.





Лише північну частину торкне вологість - можливі там 5 вересня невеликі дощі.

Температра повітря вихідними буде невисокою.

Протягом дня +14°C…+19°C, у південній частині комфортніше, +19°C…+24°C.

У Києві вихідними можливі періодичні дощі, які також давадимуть дорогу несміливому осінньому сонцю.

Ночі - холодні, а протягом дня очікується +15°C…+16°C.





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