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Головна Суспільство На Вінниччині легковик зіткнувся із вантажівкою: загинули дві людини

На Вінниччині легковик зіткнувся із вантажівкою: загинули дві людини

26 липня, 2021 понедiлок
14:20
Суспільство ДТП

В неділю, 25 липня, на Вінниччині внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинув водій легковика та його 15-річний син, а ще один неповнолітній пасажир потрапив до лікарні з переломом гомілки

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За попередньою інформацією слідства, 45-річний киянин під час обгону, не обравши безпечної швидкості і дистанції, допустив зіткнення з вантажівкою "САЗ 3517".

"У результаті аварії водій легковика та його неповнолітній син від отриманих ушкоджень загинули на місці події. Ще одного пасажира Mercedes – 17-річного підлітка з переломом гомілки госпіталізовано у травматологічне відділення районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

"В межах відкритого кримінального провадження слідчим призначено проведення ряду експертиз, за висновками яких будуть встановлені причини цієї автопригоди", - пишуть у поліції.

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Новини
ДТП
смертельна ДТП
Вінниччина
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