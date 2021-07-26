На Вінниччині легковик зіткнувся із вантажівкою: загинули дві людини

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.За попередньою інформацією слідства, 45-річний киянин під час обгону, не обравши безпечної швидкості і дистанції, допустив зіткнення з вантажівкою "САЗ 3517"."У результаті аварії водій легковика та його неповнолітній син від отриманих ушкоджень загинули на місці події. Ще одного пасажира Mercedes – 17-річного підлітка з переломом гомілки госпіталізовано у травматологічне відділення районної лікарні", - йдеться у повідомленні.Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб)."В межах відкритого кримінального провадження слідчим призначено проведення ряду експертиз, за висновками яких будуть встановлені причини цієї автопригоди", - пишуть у поліції.

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