На Вінниччині масштабна пожежа на території критого ринку. Залучено десятки рятувальників

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Масштабна пожежа виникла близько 20:30 у місті Хмільник. Площа загоряння критого ринку - 800 кв.м.

"На місці залучено підрозділи ДСНС у складі понад 50 чол. особового складу та 14 одиниць спецтехніки. Надзвичайники роблять усе можливе, аби якнайшвидше локалізувати полум’я", - йдеться у повідомленні.