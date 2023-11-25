На Вінниччині масштабна пожежа на території критого ринку. Залучено десятки рятувальників
Ввечері суботи, 25 листопада, у Вінницькій області сталась масштабна пожежа на території критого ринку
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.
Масштабна пожежа виникла близько 20:30 у місті Хмільник. Площа загоряння критого ринку - 800 кв.м.
"На місці залучено підрозділи ДСНС у складі понад 50 чол. особового складу та 14 одиниць спецтехніки. Надзвичайники роблять усе можливе, аби якнайшвидше локалізувати полум’я", - йдеться у повідомленні.
- У ніч з 9 на 10 листопада у Вінниці спалахнула пожежа в складських приміщеннях, де зберігається ламінат.
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