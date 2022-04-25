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Головна війна з Росією На Вінниччині пролунали кілька вибухів, - ОВА
Оновлено

На Вінниччині пролунали кілька вибухів, - ОВА

25 квітня, 2022 понедiлок
09:52
війна з Росією Вінниця телевежа

У Вінницькій області пролунали кілька вибухів

Про це повідомляє ОВА.

"На Вінниччині пролунали кілька вибухів. Зберігайте спокій та не залишайте укриттів до відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликають не публікувати фото, відео та інформацію, яка може працювати на користь ворога.

Також через відсутню напругу у контактній мережі затримано відправлення міжміських поїздів.

"У зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів. Поїзди, що прямують вказаними ділянками, затримано, час затримки та перелік поїздів буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.



 



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Росія
Вінницька область
війна
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