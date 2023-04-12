На Вінниччині заарештували командира роти, який брав хабарі за надання військовим відпусток
На Вінниччині заарештували із правом внесення застави командира роти, який вимагав у підлеглих хабарі за надання їм короткострокових відпусток
Про це йдеться в повідомленні Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
"Встановлено, що командир роти з листопада 2022 року систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців за надання їм короткострокових звільнень від виконання обов’язків військової служби", - йдеться у повідомленні.
"09.04.2023, під час одержання другої частини неправомірної вигоди від підлеглого військовослужбовця, капітан був затриманий в порядку ст. 208 КПК України", - додали правоохоронці.
Під час обшуку в його службовому кабінеті було знайдено 65 тисяч гривень.
11 квітня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 241 тисячі гривень.
- Раніше до суду скерували справу щодо командира, який побив строковика на Житомирщині.
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