Про це йдеться в повідомленні Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

"Встановлено, що командир роти з листопада 2022 року систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців за надання їм короткострокових звільнень від виконання обов’язків військової служби", - йдеться у повідомленні.

"09.04.2023, під час одержання другої частини неправомірної вигоди від підлеглого військовослужбовця, капітан був затриманий в порядку ст. 208 КПК України", - додали правоохоронці.

Під час обшуку в його службовому кабінеті було знайдено 65 тисяч гривень.

11 квітня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 241 тисячі гривень.