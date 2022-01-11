На Вінничині нацкомісія зобов'язала постачальника газу погасити 420 млн грн боргу перед "Нафтогазом"

Таке рішення регулятор прийняв на засіданні у вівторок, 11 січня, передає Еспресо.Tv.



Також НКРЕКП оштрафувала "Вінницягаз збут" на 51 тис. грн за низку інших порушень ліцензійних умов, зокрема, несвоєчасне подання звітності про господарську діяльність, відсутність особистого кабінету споживача на сайті компанії, а також порушення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання газу.



Крім того, "Вінницягаз збут" у листі до НКРЕКП від 24 грудня 2021 року повідомляло, що наразі у судовому провадженні перебуває справа за позовом "Нафтогазу України" до постачальника про стягнення заборгованості у розмірі 417,48 млн грн.



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