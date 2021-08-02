На випадок локдауну: київські підприємства зможуть подати заявки на спецперепустки для працівників з 10 серпня

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).



Згідно з повідомленням, КМДА з наступного тижня оприлюднить форму подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантину.



За словами першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби, цього разу місто, врахувавши попередній досвід, розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для підприємств критичної інфраструктури.



"Місто вже зараз планує, як працюватиме громадський транспорт, якщо в столиці відбудеться стрімке поширення захворювання на коронавірус і карантинні заходи будуть посилені. Необхідно, аби всі підприємства, що мають працювати безперебійно попри карантин, змогли спокійно підготуватися. А місто має забезпечити простий і чіткий алгоритм отримання спецперепусток", - цитує пресслужба слова Кулеби.



Зазначається, форма буде опублікована на Офіційному порталі Києва. У ній також буде описаний подальший покроковий алгоритм дій. Додатково серед підприємств та організацій критичної інфраструктури проведуть роз'яснювальну роботу щодо отримання спецперепусток.

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