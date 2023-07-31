На війні з РФ загинув актор Євген Світличний
На фронті у віці 29 років загинув актор Євген Світличний, який зіграв у фільмі Олега Сенцова "Носоріг"
Про це Олег Сенцов повідомив у facebook.
"Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", - написав Сенцов.
Світличний зіграв у "Носорозі" роль "Карася". Фільм розповідає про кримінальний світ 1990-х в Україні та героя на прізвисько "Носоріг", який стає його частиною.
Стрічка стала другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти" у 2021 році.
- 8 липня Олег Сенцов, отримав на фронті контузію. 17 липня режисер потрапив під артилерійський обстріл на фронті й дістав поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.01Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе