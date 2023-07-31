На війні з РФ загинув актор Євген Світличний

Про це Олег Сенцов повідомив у facebook.

"Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", - написав Сенцов.

Світличний зіграв у "Носорозі" роль "Карася". Фільм розповідає про кримінальний світ 1990-х в Україні та героя на прізвисько "Носоріг", який стає його частиною.

Стрічка стала другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти" у 2021 році.