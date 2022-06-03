На війні з РФ загинув французький доброволець

Про це оголосило Міністерство закордонних справ Франції, передає ЄП.

"Ми отримали сумну звістку про те, що громадянин Франції отримав смертельне поранення в бою в Україні. Висловлюємо співчуття", - повідомило відомство.

На якій ділянці фронту та інші деталі не уточнюють.