На війні з РФ загинув французький доброволець
В Україні загинув у бою доброволець з Франції
Про це оголосило Міністерство закордонних справ Франції, передає ЄП.
"Ми отримали сумну звістку про те, що громадянин Франції отримав смертельне поранення в бою в Україні. Висловлюємо співчуття", - повідомило відомство.
На якій ділянці фронту та інші деталі не уточнюють.
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