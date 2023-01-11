На війні загинув волейболіст та тренер Василь Бердичевський
Захищаючи Україну на Донеччині загинув волейболіст та тренер Василь Бердичевський
Про це повідомили у Федерації волейболу України.
Василь Бердичевський вступив до лав ЗСУ у квітні 2022 року. На фронті він командував відділенням аеромобільного взводу аеромобільної роти аеромобільного батальйону.
5 грудня 2022 року, в боях у районі Мар’їнки на Донеччині, Василь Бердичевський героїчно загинув захищаючи Україну.
У 41-річному віці чоловік був президентом волейбольного клубу "Фенікс" і тренером юнацької волейбольної команди "Амбідекстр".
- 8 січня стало відомо, що захищаючи Україну під Бахмутом загинув стронгмен Андрій Дмитрієв.
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