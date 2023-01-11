Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Герої України На війні загинув волейболіст та тренер Василь Бердичевський

На війні загинув волейболіст та тренер Василь Бердичевський

11 січня, 2023 середа
19:14
Герої України Василь Бердичевський

Захищаючи Україну на Донеччині загинув волейболіст та тренер Василь Бердичевський

Про це повідомили у Федерації волейболу України.

Василь Бердичевський вступив до лав ЗСУ у квітні 2022 року. На фронті він командував відділенням аеромобільного взводу аеромобільної роти аеромобільного батальйону.

5 грудня 2022 року, в боях у районі Мар’їнки на Донеччині, Василь Бердичевський героїчно загинув захищаючи Україну.

У 41-річному віці чоловік був президентом волейбольного клубу "Фенікс" і тренером юнацької волейбольної команди "Амбідекстр".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Спорт
волейбол
ЗСУ
війна з Росією
Читайте також:
10 січня, 2023 вiвторок
Будь-яке усунення Путіна від влади призведе до розпаду Росії, - дипломат Огризко
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
9 січня, 2023 понедiлок
Як тільки наміснику Лаври Павлу обмежать свободу, почнуться розмови про обмін на полонених, - політексперт Антонюк
9 січня, 2023 понедiлок
Британська розвідка з'ясувала, де РФ ховає сучасні Су-57, які використовує для ударів по Україні
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.99
    Купівля 39.99
    Продаж 40.7
  • EUR
    Купівля 41.81
    Продаж 42.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
11 січня
20:43
Мілорад Додік
Президент Сербії Додік оголосив посла України "небажаним" в Республіці
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Урятувати нерядових держзрадників
20:03
Ексклюзив
Ікона з "Мерседесом": чи мало право УПЦ МП розмальовувати лавру портретами своїх керівників
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 322-го дня війни: танки Leopard для України, збитий російський гелікоптер Ка-52 і донати "на помсту"
19:56
Дмитро Кулеба
За останні два дні ми відчинили двері, в які зможуть проїхати західні танки, - Кулеба
19:56
Оновлено
касетні боєприпаси
Посол Василь Боднар спростував інформацію про постачання з Туреччини в Україну касетних боєприпасів
19:53
Богдан Цимбал
Біатлон: троє українців фінішували у топ-30 індивідуальної гонки в Рупольдингу
19:49
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та посол США Бріджит Брінк
Шмигаль обговорив з амбасадоркою США зміцнення енергосистеми України в умовах ракетних ударів РФ
19:30
Єврокомісія
У лютому Київ планує відвідати делегація єврокомісарів, – Politico
19:30
Донецький напрямок тримається, а наш оборонний потенціал зростає, - Зеленський
19:14
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков поспілкувався телефоном з міністрами оборони Литви й Туреччини: що обговорили
18:55
Оновлено
Російські війська обстріляли у Херсоні пологовий будинок: постраждала працівниця
18:51
ЗСУ, артилерія
ЗСУ збили російський гелікоптер та уразили 3 ворожі склади боєприпасів - зведення Генштабу
18:44
боксерські рукавиці для Кракова
Боксерські рукавиці, які Віталій Кличко подарував Кракову, продадуть на благодійному аукціоні
18:43
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Російська армія готується до нової масованої ракетної атаки, - Гуменюк
18:42
В Україну прибули 10 мостів від Норвегії, їх встановлять на звільнених територіях
18:27
Приват24
Окупанти знайшли спосіб боротися з гривнею - змушують видаляти застосунки українських банків
18:20
Огляд
Bayraktar TB2
"Бойовий птах з Туреччини" проти російської армії: як Bayraktar TB2 допомагає ЗСУ нищити ворога
18:17
Зеленський показав світлини з Бахмута
За добу росіяни 249 разів обстріляли Бахмутський напрямок, - речник Східного угруповання ЗСУ
18:15
військові облігації
Українці в Дії придбали військових облігацій на 250 млн гривень
18:08
OPINION
Віктор Андрусів
Ціна Соледара - наш наступ
17:59
російська армія, мобілізація
У Росії мобілізованого засудили до 5,5 року колонії після суперечки з командиром через якість військової підготовки
17:48
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:47
Оновлено
Валерій Герасимов
Росія змінила командувача військами, які воюють проти України
17:40
Віктор Циганков
Клуб ЛЧ відмовився від трансферу Циганкова через фінансові забаганки зірки "Динамо", - ЗМІ
17:39
рублі та юані
Росія намагається досягти економічної стабільності завдяки продажу китайських юанів
17:38
Танк Challenger 2
Британія готова надати Україні бойові танки, - FT
17:32
Оновлено
Польща готова передати Україні роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції, а Литва надасть системи ППО
17:30
Омбудсмен обговорив з Ердоганом повернення українських полонених з Росії
17:28
На фото: система ППО
ППО збила над морем російський безпілотник, який летів на Одещину
17:21
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Марганця
Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю на Дніпропетровщині: поранено чоловіка
17:04
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили за день 7 окупантів та безпілотник
17:03
Оновлено
Військова й гуманітарна допомога, підтримка "формули миру" та вступу України до ЄС і НАТО: у Львові відбувся другий саміт Люблінського трикутника
17:00
Огляд
кримінальні справи
Депутати-зрадники і корупціонери, облави на волонтерів й розстріл нацгвардійців. Найгучніший кримінал 2022 року
16:54
Укроборонпром
Укроборонпром розгорнув серійне виробництво 82-мм осколкових мін в одній з країн-членів НАТО
16:47
лікар
Росія змушена звозити на окуповані території своїх лікарів. Усе через спротив місцевих
16:42
Ексклюзив
серце
В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка, якої не вивезли з-під обстрілів, - голова ВЦА Барабаш
16:36
Потяг
Укрзалізниця змінила рух поїздів на ділянці Кривий Ріг - Нікополь - Запоріжжя
16:35
Біля МЗС Афганістану пролунав вибух, є жертви, очевидці заявляють про терориста-смертника
16:22
Leopard 1А5
У Бундестазі пропонують вчити українських військових користуватися танками Leopard
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV