На військових навчаннях "Захід-2021" РФ та Білорусь відпрацьовуватимуть наступ, - міноборони Латвії
Міністерство оборони Латвії вважає, що на російсько-білоруських навчаннях "Захід-2021" будуть відпрацьовувати напад
Про це йдеться у коментарі латвійського Міноборони, наданому на запит Укрінформу.
"Ймовірно, що під час цих навчань скоріше відпрацьовуватиметься напад, а не елементи оборони. Навчання також можуть включати гібридні елементи з наміром підірвати стійкість ймовірного противника", - зазначають в Міноборони Латвії.
За словами латвійських військових, ситуація ускладнюється тим, навчання збігаються за часом і місцем із гібридною операцією режиму Лукашенка, яка використовує туристів та мігрантів з Близького Сходу в якості зброї гібридної війни.
Міністерство оборони прийняло до відома, що ця операція білоруського режиму може бути використана в провокаційних цілях під час навчань.
"Міністерство оборони Латвії та Національні збройні сили тісно співпрацюють з естонськими, литовськими та польськими колегами, забезпечуючи безперервний обмін інформацією про військову діяльність Росії та Білорусі", - підкреслили у відомстві.
10-16 вересня 2021 року пройдуть стратегічні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".
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