На військових навчаннях "Захід-2021" РФ та Білорусь відпрацьовуватимуть наступ, - міноборони Латвії

Про це йдеться у коментарі латвійського Міноборони, наданому на запит Укрінформу.

"Ймовірно, що під час цих навчань скоріше відпрацьовуватиметься напад, а не елементи оборони. Навчання також можуть включати гібридні елементи з наміром підірвати стійкість ймовірного противника", - зазначають в Міноборони Латвії.

За словами латвійських військових, ситуація ускладнюється тим, навчання збігаються за часом і місцем із гібридною операцією режиму Лукашенка, яка використовує туристів та мігрантів з Близького Сходу в якості зброї гібридної війни.



Міністерство оборони прийняло до відома, що ця операція білоруського режиму може бути використана в провокаційних цілях під час навчань.

"Міністерство оборони Латвії та Національні збройні сили тісно співпрацюють з естонськими, литовськими та польськими колегами, забезпечуючи безперервний обмін інформацією про військову діяльність Росії та Білорусі", - підкреслили у відомстві.



10-16 вересня 2021 року пройдуть стратегічні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".



