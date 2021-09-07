На в’їзді до Києва зіткнулися вантажівка і мотоцикл, є загиблий
Біля повороту на село Чайки, що при в'їзді до столиці сталася ДТП з вантажівкою, в якій загинув мотоцикліст
Про це передають Вартові.Еспресо.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, водій на вантажівці рухався в напрямку Києва і дозволеному для розвороту місці намагався розвернутися на повороті на село Чайки, що в бік Житомира.
При цьому він не пропустив мотоцикліста, який рухався від столиці. Байкер врізався у причіп довгоміра, отримавши травми несумісні з життям.
Медикам по прибуттю залишалося лише констатувати смерть чоловіка.
Місце ДТП огородили, там працюють слідчі. У результаті аварії утворився затор.
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