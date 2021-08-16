На Волині за вимагання хабаря у розмірі $3 тис. затримали двох поліцейських
У Луцьку винесли вирок двом працівникам поліції за вимагання та отримання за попередньою змовою $3 тис. неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо притягнення службової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Зазначається, що обом обвинуваченим призначено покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна з позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.
Незважаючи на невизнання обвинуваченими своєї вини, прокурори в суді довели, що колишній керівник управління ДВБ, на розгляді якого перебували матеріали щодо можливого вчинення корупційного правопорушення одним із працівників ГУ Нацполіції у Волинській області, вступив у злочинну змову зі своїм підлеглим з метою одержання хабара. Для конспірації своїх дій, він намагався залучити в якості посередника місцевого мешканця. Усвідомивши, що працівники поліції спонукають його до вчинення злочину, чоловік одразу звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.
В подальшому керівника управління та оперуповноваженого було затримано під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.24Продаж 31.64
- Актуальне
- Важливе