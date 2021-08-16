На Волині за вимагання хабаря у розмірі $3 тис. затримали двох поліцейських

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



Зазначається, що обом обвинуваченим призначено покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна з позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.



Незважаючи на невизнання обвинуваченими своєї вини, прокурори в суді довели, що колишній керівник управління ДВБ, на розгляді якого перебували матеріали щодо можливого вчинення корупційного правопорушення одним із працівників ГУ Нацполіції у Волинській області, вступив у злочинну змову зі своїм підлеглим з метою одержання хабара. Для конспірації своїх дій, він намагався залучити в якості посередника місцевого мешканця. Усвідомивши, що працівники поліції спонукають його до вчинення злочину, чоловік одразу звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.



В подальшому керівника управління та оперуповноваженого було затримано під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

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