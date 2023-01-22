На ворожій казармі в Маріуполі з'явився напис "Слава ЗСУ", - радник мера
Радник мера повідомив, що в тимчасово окупованому Маріуполі на стінах російської казарми з'явився напис "Слава ЗСУ"
Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поінформував у телеграмі.
У тимчасово окупованому Маріуполі, на стінах російської казарми, з'явився напис "Слава ЗСУ".
"Кальміуський район. Стіна казарми росіян. Маріупольці нагадали, кого насправді чекає та кому вірить український Маріуполь! " - написав Петро Андрющенко.
- Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву опублікував фото з тимчасово захоплених Мелітополя та Бердянська: у містах поширили проукраїнські листівки та жовті стрічки.
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