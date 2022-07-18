"На всіх іноземців у складі ЗСУ поширюються Женевські конвенції": Україна зажадала від РФ гуманного ставлення до українських військовополонених

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

При цьому МЗС зазначило, що іноземці у складі ЗСУ є військовослужбовцями, на яких поширюється дія міжнародного гуманітарного права.

"Всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь в бойових діях на території України в складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” 1992 року. Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткового протоколу І до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів", - наголошує МЗС.

МЗС нагадало, що статус комбатантів наділяє іноземців у складі ЗСУ правом на ставлення до них як до військовополонених у разі захоплення їх ворогом.

"Вимагаємо від російської сторони гуманного поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються", - йдеться у заяві МЗС.

При цьому Міністерство наголосило, що Україна неухильно дотримується своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом, гуманно поводиться із військовополоненими та забезпечує всі гарантовані їм міжнародним правом права і гарантії у повному обсязі.

15 липня стало відомо, що у терористичній "ДНР" помер полонений громадянин Великої Британії.

18 липня поліція ідентифікувала 17 представників каральних служб "ДНР", які катували полонених українців.

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