Про це повідомили у Національній поліції України.

Каральні органи так званої "ДНР", які займались викраденням і допитом українців, було створено у 2014 році, повідомила Христина Подиряко – начальник управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України. Угруповання сформували на основі "министерства государственной безопасности" "ДНР" та "Калінінської виправної колонії №27".

"Мене примотували до металевого стовпа обличчям донизу, при цьому одягали на пальці рук та ніг електричні дроти, через які періодично, упродовж кількох годин, подавали струм та обливали водою, били гумовими палицями по стопах", – зізнається одна із жертв катувань.

З початку повномасштабної війни на території України правоохоронці розслідують понад 1000 кримінальних проваджень за фактами вчинення катувань над цивільним населенням і військовополоненими. Вже вдалось ідентифікувати 17 осіб, причетних до злочинів. Справи фігурантів планують розглянути не лише в українських, а й міжнародних судах. Злочинцям загрожують 15-річні тюремні строки.

Правоохоронці наголошують, що до лав каральних органів вступали й українці. Їх підозрюються у державній зраді та участі у терористичній організації.

"Незаконні арешти і викрадення людей, катування і утримання в нелюдських умовах – це і є особливості їх терористичної діяльності за невизнання так званої "ДНР" та співпрацю з українською владою. Аби змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих "злочинах", в’язнів заживо хоронили, імітували їх розстріл, погрожували катуванням і вбивством близьких родичів, дружин, дітей", – наголосив Дмитро Шевчук, заступник начальника управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України.

8 липня ще 8 бойовиків "ДНР" засудили до 15 років увʼязнення.

15 липня стало відомо, що у "ДНР" помер полонений громадянин Великої Британії.