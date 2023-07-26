Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Складні ділянки дійсно є у наших колег, які перебувають північніше від нас. Тому що ворог зрозумів, що на Вугледарському напрямку боротися з 72-ю бригадою важко. Але ми бачимо, що ворог намагається заходити з інших боків й проламувати незламний шлях української піхоти у різних місцях. Росія зараз буде залучати більшу кількість піхоти, бо техніки в них вже не лишилося, і скоро не залишиться зовсім. Це питання часу", - підкреслив Кішак.

За словами командира кулеметного взводу, українська піхота вже вчиться самостійно штурмувати позиції противника й кожного дня все більше проводить штурмові дії.

"Партнери нам дають не тільки боєприпаси дальнього ураження, а ще й нову техніку, яка буде працювати на ураження ворожої піхоти. Головне, що українська піхота мотивована й вже почалася епопея вибивання ворога з нашої землі", - наголосив Кішак.

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