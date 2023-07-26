У РФ виникли проблеми зі стратегічними бомбардувальниками через санкції та нестачу комплектуючих, - Генштаб
У Росії загострюються проблеми зі стратегічними бомбардувальниками, які окупанти використовують для ударів по території України, через міжнародні санкції та нестачу комплектуючих
Про це повідомляє речник Генштабу Збройних сил Андрій Ковальов у телемарафоні.
"У російських окупантів через міжнародні санкції виникають реальні проблеми з озброєнням, насамперед з військовими літаками", - зазначив речник.
За його словами, на авіабазі Ханська окупанти розпочали підготовку, яка триватиме 6 місяців, для пілотів екіпажів літаків Ту-22 М3 та Ту-95 МР.
Головною причиною, за словами Ковальова, стали проблеми з продовженням регламенту льотної придатності літаків, насамперед Ту-22 М3, більшість з яких мають бортові системи, що вислужили свій ресурс.
"Нових комплектуючих росіяни не можуть купити закордоном, а самі вже давно не виробляють такі деталі, тому такі літаки не можуть далі безпечно експлотуватися", - додав речник.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
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