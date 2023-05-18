Російський "Аерофлот" у 2023 році скоротив сою діяльність майже на 60%

Про це повідомив директор департаменту управління персоналом авіакомпанії Ілля Перфільєв, лист якого наводить телеграм-канал "Авіаторщина".

У листі йдеться, що за об'єктивними обставинами, що мають місце в галузі загалом, було ухвалено рішення індексацію зарплат цьогоріч не проводити.

Причиною такого рішення названо несприятливу ситуацію, що досі зберігається на ринку авіапослуг. Вона викликана різними зовнішніми факторами, які спричинили суттєве скорочення виробничої програми (на 59% у 2023 році порівняно з 2019–м) і доходів "Аерофлоту". У зв'язку з цим компанія проводить заходи щодо оптимізації своїх витрат.

Рішення не індексувати зарплати було ухвалено "на виконання ініціатив про безумовне виконання комплексу заходів щодо скорочення витрат".