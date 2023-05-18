Російський "Аерофлот" у 2023 році скоротив сою діяльність майже на 60%
У бюджеті "Аерофлоту" цього року не передбачено коштів на індексацію зарплат працівників через суттєве, до 60%, скорочення виробничої програми, у порівнянні з 2019 роком
Про це повідомив директор департаменту управління персоналом авіакомпанії Ілля Перфільєв, лист якого наводить телеграм-канал "Авіаторщина".
У листі йдеться, що за об'єктивними обставинами, що мають місце в галузі загалом, було ухвалено рішення індексацію зарплат цьогоріч не проводити.
Причиною такого рішення названо несприятливу ситуацію, що досі зберігається на ринку авіапослуг. Вона викликана різними зовнішніми факторами, які спричинили суттєве скорочення виробничої програми (на 59% у 2023 році порівняно з 2019–м) і доходів "Аерофлоту". У зв'язку з цим компанія проводить заходи щодо оптимізації своїх витрат.
Рішення не індексувати зарплати було ухвалено "на виконання ініціатив про безумовне виконання комплексу заходів щодо скорочення витрат".
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії у 2022 році очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
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