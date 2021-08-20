На вулицях Харкова помітили лисиць
Жителі Харкова помітили лисів, що гуляють по місту, один з яких пробрався навіть у метро
Відповідні відео були опубліковані у соцмережах місцевими жителями, які зіткнулися з тваринами.
Двох лисенят бачили, зокрема, на дитячому майданчику у дворі будинку в районі ХТЗ, а ще одного — у тунелі метро на станції Індустріальна.
Звідки вони взялися на вулицях Харкова - не відомо.
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