На вулицях Харкова помітили лисиць

Відповідні відео були опубліковані у соцмережах місцевими жителями, які зіткнулися з тваринами.



Двох лисенят бачили, зокрема, на дитячому майданчику у дворі будинку в районі ХТЗ, а ще одного — у тунелі метро на станції Індустріальна.



Звідки вони взялися на вулицях Харкова - не відомо.

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