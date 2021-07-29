На Закарпатті почали вакцинацію ромів, - депутат Ужгородської міськради
На Закарпатті почали щепити проти коронавірусу ромське населення
Про це повідомив депутат Ужгородської міськради, представник ромської громади Мирослав Горват у Facebook.
"У ромських поселеннях розпочато системну вакцинацію від COVID-19. Заразитися коронавірусом може людина будь-якого віку незалежно від статі, походження та національності", - зазначив він.
Він закликав щепитися від коронавірусу, особливо людей, у кого є хронічні захворювання.
Горват подякував чиновникам з ОДА та медикам за організацію процесу в ромському поселенні в Ужгороді.
Депутат повідомив, що за попередньою домовленістю виїзні центри вакцинації працюватимуть в усіх ромських поселеннях області.
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