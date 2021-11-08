На Закарпатті працівники автовокзалу продавали фейкові COVID-довідки по 350 грн

Про це повідомили у пресцентрі МВС.



"Слідчі поліції Мукачівщини проводять досудове розслідування за фактом виготовлення та збуту COVID-довідок з ознаками підробки. Йдеться про експрес-тести на COVID-19, які працівники вокзалу продавали за фіксовану суму", - йдеться в повідомленні.



Клієнтами шахраїв були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Вони не проходили медобстежень, а купували підроблену довідку за 350 грн.



Поліцейські викрили зловмисників під час продажу чергового фейкового документа. Також вони вилучили підроблені довідки. Тепер їх вивчатимуть експерти.



Слідчі кваліфікували правопорушення за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, печаток, штампів, бланків і їхній збут).



Окрім цього, правоохоронні органи встановлюють, хто встиг купити підроблену довідку та скористатися нею, оскільки такі дії теж є злочинними. Також з'ясовують особи решти причетних до скоєння правопорушення. Їм загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

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