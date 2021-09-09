На Закарпатті та Львівщині перевищені показники COVID-госпіталізацій
Станом на 9 вересня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину, проте у деяких показники госпіталізацій не у межах норми
Про це свідчать дані МОЗ.
У Львівській області тривалий час спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом.
Наразі вона складає 62,3%, а раніше перебувала в межах 60,9%-78,0%.
У свою чергу, в Закарпатській області, де нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій була в нормі, ситуація погіршилася - тепер показник складає 50,8%, замість 9,1%-27,9% фіксованих раніше.
Водночас, у Луганській області, де тривалий час було перевищення по цьому ж показнику - понад 90%, динаміка стабілізувалася і наразі становить 43,1%.
На сьогодні всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину.
Додамо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
- За добу 8 вересня в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.67
Купівля 26.67Продаж 26.91
-
EUR
Купівля 31.44Продаж 31.82
- Актуальне
- Важливе