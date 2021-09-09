На Закарпатті та Львівщині перевищені показники COVID-госпіталізацій

Про це свідчать дані МОЗ.

У Львівській області тривалий час спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом.

Наразі вона складає 62,3%, а раніше перебувала в межах 60,9%-78,0%.

У свою чергу, в Закарпатській області, де нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій була в нормі, ситуація погіршилася - тепер показник складає 50,8%, замість 9,1%-27,9% фіксованих раніше.

Водночас, у Луганській області, де тривалий час було перевищення по цьому ж показнику - понад 90%, динаміка стабілізувалася і наразі становить 43,1%.

На сьогодні всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину.

Додамо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

За добу 8 вересня в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).

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