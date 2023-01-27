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На захист леопардового принта

Лєна Чиченіна
27 січня, 2023 п'ятниця
20:09
Погляд Лєна Чиченіна

Леопардовий принт в одязі — не вульгарний (у сенсі "примітивний"). А складний

Є у мене один недолік — я не вмію рахувати. 

Ну, це, напевне, м‘яко сказано. Скажімо так, у школі на математиці мене навіть не викликали до дошки. Я не розумію, як можна множити на букву. Внески за квартиру я ходила робити з подружкою Танею.

Та що там. Я достеменно не знаю, скільки мені років. Це взагалі якийсь треш — ця ж цифра ще й постійно змінюється. Єдине у житті, з чим я розібралася — це бюджети українського кіно і цифри у кінопрокаті. Там лишається тільки мільйони з мільярдами не плутати.

Тому від моєї бабці Лєни мені дісталось лише ім‘я та янгольський характер. Вона працювала головною бухгалтеркою.

Але. Природа — мудра і намагається балансувати. А тому наділила мене вишуканим смаком. Як казала, перепрошую, Любовь Успенская: "Слава богу, бог дал мне чувство вкуса - я различаю цвета, оттенки". 

Хотілося б заступитися за мій улюблений леопардовий принт, який нині викликає не лише ажіотаж, але й традиційну зневагу. Не кажу вже про людей, які плутають його з жирафовим і зі сніговим барсом

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А тому хотілося б заступитися за мій улюблений леопардовий принт, який нині викликає не лише ажіотаж, але й традиційну зневагу. Не кажу вже про людей, які плутають його з жирафовим і зі сніговим барсом.

Так от, леопардовий принт в одязі — не вульгарний (у сенсі "примітивний"). А складний. Як і, приміром, люрекс, каміння, паєтки, золотий колір чи практично будь-що ультраяскраве. Не тільки лиш всі можуть носити чи створити такий одяг так, щоб це було елегантно, стильно ексцентрично чи іронічно. Ельза Скіапареллі була геніальною, як і Жан-Поль Готьє (це саме він придумав цей костюм Рубі Рода, який нині постять. Як і в принципі костюми до "5 Елемента") чи Джон Гальяно.

Леопардовий принт в одязі — не вульгарний (у сенсі "примітивний"). А складний. Як і, приміром, люрекс, каміння, паєтки, золотий колір чи практично будь-що ультраяскраве

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Леопардовий одяг повинен бути якісним і дуже продуманим. З ним потрібно поводитися дуже обережно і з повагою. І якщо до нього дорватися без знання справи, то виходить трагедія — леопардові лосини з базару. І саме такі речі роками дискредитували цей принт і посіяли про нього жахливі стереотипи.

Аби знайти по-справжньому класну леопардову річ потрібні роки пошуків та фешн-освіченість. А потім ще й вбитися над тим, з чим його комбінувати. Це має бути правильна тканина, правильний крій (простий, але не банальний. якщо складний, то гіперпродуманий). І у всьому цьому дуже легко помилитися.

Джерело

Про автораЛєна Чиченіна – журналістка.

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