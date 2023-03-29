Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Сергій Таран.

"На Заході вже настільки не сприймають Путіна, що ніхто відкрито не закликатиме Україну до якихось компромісів. Ордер на арешт Путіна означає, що жодний західний лідер навіть не зможе відверто спілкуватися з ним. Як можна ставити спільний підпис на протоколі з людиною, яка оголошена в розшук? Після всього того, що зробив Путін ніхто на Заході не буде закликати Україну до неприйнятного миру", - вважає він.

Таран не виключив, що такі спроби можуть бути на фронті тихої дипломатії.

"На Заході не всі хочуть, щоб війна відбувалась дуже довго і це приносило збитки їхнім економікам. Великою мірою, ситуація, яка склалась в Росії є результатом західної політики, яка давала можливість повірити Путіну, що йому можна все. Зараз Захід не сприймає Росію як партнера і не буде сприймати так ще багато років. Час від часу такі ініціативи домовлятися з Росією на їх умовах тихо, але будуть робитися", - підсумував політолог.