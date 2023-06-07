На заході зливи та шквали, а на півдні тепла та суха погода: прогноз на 8 червня від Наталки Діденко
У четвер, 8 червня, в Україні прогнозують переважно опади, проте у південних областях очікується тепла та суха погода
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
8 червня короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть в західних областях, північних, на Вінниччині, Черкащині та Харківщині (скоріше в другій половині дня). На заході місцями ймовірні зливи та шквалисте посилення вітру.
На решті території України опадів не передбачається.
Вітер передбачається з північного сходу, помірний, при грозах поривчастий.
Температура повітря розділиться.
На заході та півночі очікується свіжа погода, +19...+24 °C, на решті території +24...+27 °C, на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму +25...+28 °C.
У Києві 8 червня місцями короткочасний дощ, гроза.
Трохи посвіжіє у столиці, впродовж дня температура повітря завтра становитиме +21...+23 °C.
9-10 червня температура повітря відновиться до теперішніх меж.
11-12 червня - тимчасово похолоднішає, побільшає дощів.
Погода - різноманітна, складнувата, бо мінятиметься атмосферний тиск, температура повітря, вологість.
Фото: Наталка Діденко
- В Україні упродовж перших двох днів року фіксували екстремально високі температури. Зокрема найвищі показники спостерігали у західних та південних областях. В Івано-Франківську повітря прогрілося до +20°С, в Ізмаїлі до +18°С. У Києві встановили рекорд січня за всю історію спостережень – зафіксована температура: +13,2°С два дні поспіль. Синоптики пояснили причину.
- Також у столиці в перші три дні року фіксували температурні рекорди.
- 18 січня у столиці зафіксували три температурні рекорди. Зокрема уперше за роки спостережень середньодобова температура склала +7,3°С.
- Дослідження Служби зміни клімату Copernicus ЄС показало, що Європа пережила другу найтеплішу зиму за всю історію спостережень, потепління ставить під загрозу сільське господарство та дику природу.
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