Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

8 червня короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть в західних областях, північних, на Вінниччині, Черкащині та Харківщині (скоріше в другій половині дня). На заході місцями ймовірні зливи та шквалисте посилення вітру.

На решті території України опадів не передбачається.

Вітер передбачається з північного сходу, помірний, при грозах поривчастий.

Температура повітря розділиться.

На заході та півночі очікується свіжа погода, +19...+24 °C, на решті території +24...+27 °C, на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму +25...+28 °C.

У Києві 8 червня місцями короткочасний дощ, гроза.

Трохи посвіжіє у столиці, впродовж дня температура повітря завтра становитиме +21...+23 °C.

9-10 червня температура повітря відновиться до теперішніх меж.

11-12 червня - тимчасово похолоднішає, побільшає дощів.

Погода - різноманітна, складнувата, бо мінятиметься атмосферний тиск, температура повітря, вологість.

Фото: Наталка Діденко