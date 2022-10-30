На Запоріжжі 31 жовтня почнуться віялові відключення світла

Про це попередив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграмі.

Світло вимикатимуть у чотири черги:

з 06:00 до 10:40;

з 10:40 до 14:20;

з 14:20 до 18:00;

з 18:00 до 22:00 (стосується промислових обʼєктів).

Потенційні графіки погодинних відключень електроенергії можна переглянути за посиланням.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження електропостачання зараз зазнає близько 4 млн українців.

31 жовтня на Харківщині також розпочнуться віялові відключення електроенергії.

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