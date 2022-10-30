На Запоріжжі 31 жовтня почнуться віялові відключення світла
На підконтрольній уряду України території Запорізької області 31 жовтня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії
Про це попередив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграмі.
Світло вимикатимуть у чотири черги:
- з 06:00 до 10:40;
- з 10:40 до 14:20;
- з 14:20 до 18:00;
- з 18:00 до 22:00 (стосується промислових обʼєктів).
Потенційні графіки погодинних відключень електроенергії можна переглянути за посиланням.
- 28 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження електропостачання зараз зазнає близько 4 млн українців.
- 31 жовтня на Харківщині також розпочнуться віялові відключення електроенергії.
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