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Головна війна з Росією На Запоріжжі 71 372 абоненти у 89 населених пунктах залишились без газу внаслідок російських обстрілів

На Запоріжжі 71 372 абоненти у 89 населених пунктах залишились без газу внаслідок російських обстрілів

24 травня, 2022 вiвторок
11:12
війна з Росією зруйнував газопровід

У населених пунктах Запоріжжя через активні бойові дії місцеві мешканці залишаються без газу. У деяких містах відсутня електроенергія та водопостачання

Про це інформує Запорізька ОВА.

Стало відомо, що станом на 24 травня по Запорізькій області без газопостачання перебувають 71 372 абоненти у 89 населених пунктах.

Крім того, відключеними від газопостачання залишаються 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донеччини.

ОВА повідомляє, що минулої доби внаслідок ведення інтенсивних бойових дій було пошкоджено розподільний газопровід у районі мосту через р. Конка між м. Оріхів та с. Преображенка. З цієї причини без газопостачання залишилися 848 споживачів у с. Преображенка.

За словами ОВА, порушене внаслідок активних бойових дій газопостачання у інших населених пунктах області планується відновити одразу після отримання доступу для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Крім того, Запорізька ОВА інформує, що станом на 24 травня через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання 24 114 споживачів у 75 населених пунктах Запорізької області залишилися без електропостачання.

ОВА зазначає, що через обстріли військами РФ були пошкоджені 3 високовольтні лінії електропередачі 35 кВ та 3 підстанції ПАТ "Запоріжжяобленерго". Внаслідок цього були знеструмлені 17 294 абоненти в 11 населених пунктах області.
Втім вже до кінця доби рятувальники полагодили пошкоджене електрообладнання та повністю відновили енергопостачання цих споживачів.

Крім того, в ніч на 24 травня через активні бойові дії були пошкоджені електромережі Оріхівського районного відділення, що живлять с. Преображенка та частину м. Оріхів. Унаслідок цього загалом без енергоживлення залишилися 2 891 родини.

За даними ОВА, на інших територіях області (Гуляйпільському, Василівському, Пологівському та частково Оріхівському районним відділенням) ситуація без істотних змін. Через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження мереж аварійно-відновлювальні роботи проводити наразі неможливо.

Крім того, за наявною інформацією станом на 24 травня внаслідок обстрілів у м. Оріхів пошкоджено водопровідні мережі. Також у місті Гуляйполе та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району водопостачання відсутнє. Через проблеми із забезпеченням електроенергією артезіанських свердловин без водопостачання залишається частина м. Пологи Пологівського району.

Крім того, за даними ОВА, внаслідок бойових дій пошкоджено каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки м. Василівка та смт Степногірськ Василівського району.

ОВА також інформує про обстріли цивільної інфраструктури у області. 

Повідомляється, що 23 травня до органів нацполіції надійшло кілька повідомлень про наслідки ворожого вогню.

Зокрема поліція задокументувала руйнації цивільної інфраструктури в Гуляйполі. Обстрілам було пошкоджено приміщення місцевої друкарні (вибито вікна, зруйновано стіни). А снарядом окупанти влучили у гаражні приміщення станції техобслуговування. Унаслідок пожежі, що спалахнула, обʼєкт було знищено.

Також у селі Полтавка Пологівського району було зруйновано приватні будинки місцевих мешканців. Унаслідок обстрілу було вибито вікна і двері, пошкоджено дахи будівель. У деяких селян пошкоджено садиби, гаражі та господарчі прибудинкові споруди.

  • Нагадаємо, 23 травня окупанти пошкодили магістральний газопровід, який забезпечував газом Донецьку область. Провести ремонтні роботи практично неможливо

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