На Запоріжжі минулої доби росіяни обстріляли будинки, дитсадок і виправну колонію
На Запоріжжі 18 серпня росіяни накрили вогнем будинки, дитсадок, господарські споруди, виправну колонію й автівки
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
Поліція зафіксувала 34 повідомлення про наслідки ворожих артобстрілів. Близько 3:00 18 серпня росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт у Шевченківському районі Запоріжжя ракетами, що мають осколково-фугасне наповнення.
Багато заяв про руйнування надійшло від мешканців Оріхова, де окупанти били по приватних будинках, багатоповерхівках, дитсадку. Унаслідок цього будинки й дитсадки зазнали значних руйнувань. У дитячому садочку зруйновано декілька дверей і вибито понад 10 вікон. У домівках вибито шибки, потрощено вікна та двері, посічено стіни. У багатьох будинках зруйновані дахи, ударна хвиля позносила на них шиферне покриття. Також в оселях пошкоджені майно, мебіл, стелі. На подвір'ях пом’яті паркани, зруйновані господарчі будівлі, гаражі й автівки.
Крім того, росіяни відкрили вогонь по Преображенці та Новомиколаївці Пологівського району.
У Малій Токмачці вони обстріляли з артилерії інфраструктурний об'єкт. Снаряд прилетів на територію виправної колонії, пошкодив кілька будівель, парканну огорожу та територію установи.
У Гуляйполі окупанти гатили з артилерії по домівках.
Поліція розпочала провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
"Закликаємо громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дотримуватися особистої безпеки у разі виявлення невідомих вибухонебезпечних предметів. Повідомляйте про небезпечні знахідки до екстрених служб телефонами 101 та 102", - наголосили в ОВА.
- 19 серпня, близько 13:00 у Запоріжжі пролунали вибухи - спрацювала протиповітряна оборона.
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