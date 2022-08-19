Вибухи в Запоріжжі - це робота ППО, - ОВА
Сьогодні, 19 серпня, близько першої години дня в Запоріжжі пролунали вибухи - спрацювала протиповітряна оборона
Про це інформує в телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Гучні звуки вибухів що чули в обласному центрі - це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що жертв немає.
Місцеві жителі інформують, що в місті лунали звуки схожі на вибухи.
Повітряна тривога на Запоріжжі оголошена о 13:02. Повідомляється, що сигнал увімкнувся вже після вибухів.
- У ніч з 9 на 10 серпня на Запоріжжі росіяни вбили жінку, обстріляли майже 30 будинків.
- 12 серпня близько 19:15 ворог завдав удару по Запоріжжю: у місті пожежа, поранено жінку, зруйновано об'єкти інфраструктури.
- У ніч на 16 серпня у Запоріжжі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області, згодом сирени лунали вдруге.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.44
Купівля 39.44Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе