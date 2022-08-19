Про це інформує в телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Гучні звуки вибухів що чули в обласному центрі - це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що жертв немає.

Місцеві жителі інформують, що в місті лунали звуки схожі на вибухи.

Повітряна тривога на Запоріжжі оголошена о 13:02. Повідомляється, що сигнал увімкнувся вже після вибухів.

У ніч з 9 на 10 серпня на Запоріжжі росіяни вбили жінку, обстріляли майже 30 будинків.

12 серпня близько 19:15 ворог завдав удару по Запоріжжю: у місті пожежа, поранено жінку, зруйновано об'єкти інфраструктури.

У ніч на 16 серпня у Запоріжжі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області, згодом сирени лунали вдруге.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb