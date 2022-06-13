На Запоріжжі окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defence Express Іван Киричевський переконаний, окупанти вже почали використовувати свої застарілі зразки танків Т-62 як вогневі точки, загарбники готуються до оборони від контратак ЗСУ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На деяких ділянках Запоріжжя росіяни вкопали свої старі танки Т-62. Це, мабуть, перше раціональне рішення: замість того, щоб цей металолом древній посилати в бій, перетворили його на вогневі точки. Такі дії означають, що російські загарбники готуються до затяжної оборони, а також до контрнаступу українського війська", - сказав він.
Киричевський додав, що просування ЗСУ в напрямку контрнаступу є позитивним, проте поки що відстані, на яку вдалось відсунути окупантів замало, аби припинити обстріли по населених пунктах Запоріжжя.
"Уже були повідомлення про те, що на Запоріжжі ЗСУ відсунули окупантів на 5 км. Навіть якщо це така відстань, але є факт, що українське військо відсунули окупантів до кордону, це означає, що план росіян про взяття під контроль Запорізької області розвалюється. Проте, на жаль, 5 км - це наразі мало, щоб артилерія ворога не змогла добивати до населених пунктів Гуляйполе та Оріхове", - зазначив експерт.
- Напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ зірвали наступ Росії на Запоріжжя
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