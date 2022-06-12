Арестович: ЗСУ зірвали наступ росіян на Запоріжжя

Про це Арестович повідомив у розмові з Марком Фейгіним.

Російські війська змінили тактичний план і поки не прямують на північ - до Запоріжжя.

"Наші перейшли в умовному напрямку від Оріхова трохи південніше Василівки, там Зелений Гай такий є, у загальному напрямку туди перейшли до контрнаступальних дій (контрнаступом це не назвеш). Відповідно, російські війська замість того, щоб йти на північ, змушені були повертатися праворуч, перекидати війська та організовувати зустрічні бої", - заявив Олексій Арестович.

Упродовж останніх тижнів українські військові відсунули лінію фронту на 5–7 км від Запоріжжя, хоча на початку вторгнення сили окупантів переважали ЗСУ

на початку вторгнення сили окупантів переважали ЗСУ 11 червня на Запоріжжі росіяни обстріляли Малу Токмачку, внаслідок чого згоріла будівля сільради й одна людина отримала опіки.

внаслідок чого згоріла будівля сільради й одна людина отримала опіки. Боєць "Легіону Свободи" Констянтин Денисов переконаний, попри успіхи ЗСУ, ситуація на Запоріжжі залишається складною: окуповано понад 60% територій.

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