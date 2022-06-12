Арестович: ЗСУ зірвали наступ росіян на Запоріжжя
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ зірвали наступ Росії на Запоріжжя
Про це Арестович повідомив у розмові з Марком Фейгіним.
Російські війська змінили тактичний план і поки не прямують на північ - до Запоріжжя.
"Наші перейшли в умовному напрямку від Оріхова трохи південніше Василівки, там Зелений Гай такий є, у загальному напрямку туди перейшли до контрнаступальних дій (контрнаступом це не назвеш). Відповідно, російські війська замість того, щоб йти на північ, змушені були повертатися праворуч, перекидати війська та організовувати зустрічні бої", - заявив Олексій Арестович.
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