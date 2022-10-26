На Запоріжжі окупанти утримують понад 200 мирних жителів, - ОВА
На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники тримають у заручника 208 мирних жителів
Про це інформує в Медіацентрі начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"В заручниках окупантів у Запорізькій області було 540 людей. З них 208 досі затримані росіянами", - сказав Старух.
Очільник регіону наголосив, що окупанти російської армії постійно затримують мирне населення Запорізької області – частково з метою отримання викупу, або ж для шантажу.
Старух повідомив, що окупанти досі утримують міського голову Дніпрорудного.
Також рашисти перекривають пункти виїзду і забороняють українцям покидати окуповані території. Нині понад тисячу людей очікують можливості виїхати.
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