На Запоріжжі окупанти утримують понад 200 мирних жителів, - ОВА

Про це інформує в Медіацентрі начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"В заручниках окупантів у Запорізькій області було 540 людей. З них 208 досі затримані росіянами", - сказав Старух.

Очільник регіону наголосив, що окупанти російської армії постійно затримують мирне населення Запорізької області – частково з метою отримання викупу, або ж для шантажу.

Старух повідомив, що окупанти досі утримують міського голову Дніпрорудного.

Також рашисти перекривають пункти виїзду і забороняють українцям покидати окуповані території. Нині понад тисячу людей очікують можливості виїхати.

12 жовтня міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російські військові вивезли українських дітей з окупованого Енергодара на тимчасово непідконтрольну територію Криму.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники незаконно утримують на блокпості у Василівці 4 тис. людей.

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