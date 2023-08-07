Про це пише Центр національного спротиву.

Російські окупанти продовжують примусово паспортизувати жителів окупованих територій.

"Так, всі водії мають отримати посвідчення водія ворога, а для цього необхідно також отримати червону макулатуру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію, а оператори таксопарку мають звільняти таких водіїв.