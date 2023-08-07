На Запоріжжі окупанти змушують таксистів отримувати російські паспорти або забирають у них ліцензії
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області терористи змушують всіх таксистів отримати російські паспорти до 1 вересня. В іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію
Про це пише Центр національного спротиву.
Російські окупанти продовжують примусово паспортизувати жителів окупованих територій.
"Так, всі водії мають отримати посвідчення водія ворога, а для цього необхідно також отримати червону макулатуру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію, а оператори таксопарку мають звільняти таких водіїв.
- Мер тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявив, що до міста загарбники привозять гастролерів із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами міського голови, так терористи готуються до так званих виборів.
- Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей старшокласникам роздають щоденники з російським гербом і текстом військової присяги.
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