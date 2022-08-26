На Запоріжжі повідомили підозру у державній зраді 9 правоохоронцям

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Стало відомо, що підозрювані виконують службові обов'язки, покладені на них псевдоправоохоронними органами у тимчасово окупованих містах Запорізької області. Також вони задіяні в патрулюванні вулиць та у проведенні обшуків за місцями мешкання колишніх їхніх колег.

Прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили їм про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

26 серпня стало відомо, що на Прикарпатті судитимуть прокурора "ЛНР", який добровільно зайняв посаду у незаконних органах влади. Йому інкримінують колабораційну діяльність.

Також ексочільницю ОПЗЖ на Львівщині Інну Іваночко підозрюють у держзраді. Жінка вела антиукраїнську діяльність та просувала ідеї федералізації України.

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