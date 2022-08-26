English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Запоріжжі повідомили підозру у державній зраді 9 правоохоронцям

На Запоріжжі повідомили підозру у державній зраді 9 правоохоронцям

26 серпня, 2022 п'ятниця
17:53
війна з Росією окупанти Мелітополь

На Запоріжжі шість поліцейських з Мелітополя та троє з Токмака зрадили присязі та почали співпрацювати з окупантами

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора. 

Стало відомо, що підозрювані виконують службові обов'язки, покладені на них псевдоправоохоронними органами у тимчасово окупованих містах Запорізької області. Також вони задіяні в патрулюванні вулиць та у проведенні обшуків за місцями мешкання колишніх їхніх колег.

Прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили їм про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

  • 26 серпня стало відомо, що на Прикарпатті судитимуть прокурора "ЛНР", який добровільно зайняв посаду у незаконних органах влади. Йому інкримінують колабораційну діяльність.
  • Також ексочільницю ОПЗЖ на Львівщині Інну Іваночко підозрюють у держзраді. Жінка вела антиукраїнську діяльність та просувала ідеї федералізації України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Кримінал
Мелітополь
окуповані території
окупанти
Запорізька область
колаборанти
Читайте також:
САУ Krab
25 серпня, 2022 четвер
Польська САУ Krab може стати однією з основних гаубиць для озброєння спеціалізованих артбригад, - головний редактор Defense Express Катков
Радбез ООН
24 серпня, 2022 середа
Росія намагалась заблокувати виступ Зеленського на засіданні Радбезу ООН
окупанти
25 серпня, 2022 четвер
Якщо Північна Корея погодиться надати Кремлю найманців, це допоможе США назавжди розв'язати проблему її диктаторського режиму, - експерт Defense Express Киричевський
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.3
  • EUR
    Купівля 39.42
    Продаж 40.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
26 серпня
19:08
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Пам’ятаймо, з чого все почалося – почалося з Угоди про асоціацію з ЄС – польський політик Сікорський
19:07
Росіяни отримали відсіч ЗСУ в боях на Бахмутському, Харківському й Авдіївському напрямках, – Генштаб 
18:53
санкції проти Росії
Користуються китайською карткою: росіяни спустошують банкомати у Фінляндії, щоб зняти валюту в обхід санкцій
18:48
Ядерна безпека
Південна Корея підписала контракт з РФ на будівництво першої атомної електростанції в Єгипті
18:31
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:23
Зеленодольськ
Росіяни обстріляли з "ураганів" громаду на Дніпропетровщині, поранено 63-річну жінку
18:13
Борис Джонсон
"Ми бачили, як таке робили нацисти під час ІІ Світової війни": Джонсон засудив "культурний вандалізм" РФ в Україні
17:46
міна сапер розмінування
Італія надасть Україні 2 млн євро на розмінування територій
17:20
Сергій Колесник, світлина з INSTAGRAM
Хизувався відпочинком у Ніцці під час війни: мер Харкова звільнив чиновника Сергія Колесніка
17:14
Антонівський міст 26 серпня
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту та Чорнобаївці
17:12
винищувачі росія су-30
Росія виводить свої винищувачі з Криму після серії вибухів, - Business Insider
17:11
Ексклюзив
Інтенсивність боїв не зменшилася, але ЗСУ героїчно стримують просування росіян, - військовий експерт Катков
16:59
Ексклюзив
Росіяни планують провести "судилище" над полоненими азовцями до Дня Незалежності України
"Дешева пародія, де режисерами є ФСБ": екскомандир полку "Азов" Жорін про суд над полоненими азовцями
16:56
Іранські безпілотники - ілюстративне фото
Росія отримала сотні іранських безпілотників, які можуть використати проти України, - AP
16:53
Керівника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ підозрюють у держзраді
16:41
безпілотник-камікадзе Warmate
Литва купить у Польщі 37 безпілотників-камікадзе для України: кошти зібрали жителі країни
16:37
Оновлено
підірвали авто колаборанта
У Бердянську підірвали авто колаборанта Олександра Колеснікова, він помер
16:34
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Відступ росіян із Херсона означатиме для Путіна втрату авторитету, - полковник СБУ Костенко
16:29
Ексклюзив
Росіяни зроблять все можливе, аби інспекція МАГАТЕ не потрапила на ЗАЕС, - експерт з енергетики Омельченко
16:18
на фото: Кличко
95% шкіл Києва працюватиме у змішаному форматі, – Кличко
15:52
Бельгія
Бельгія виділила €8 млн на невійськову підтримку ЗСУ
15:42
Лукашенко
"Ми з Путіним казали, що спорядимо ядерною зброєю білоруські літаки": Лукашенко пригрозив Заходу ударом по "центрах ухвалення рішень"
15:37
Рамзан Кадиров
Україна оголосила Кадирову та двом його поплічникам підозри у воєнних злочинах і агресивній війні
15:32
Андрій Мельник
"Це означає зраду України": посол у Німеччині Мельник про заклик однопартійців Шольца не допомагати зброєю
15:28
на фото: мапа таборів
Росіяни створили щонайменше 21 фільтраційний табір на тимчасово окупованій Донеччині, – розслідування Єльського університету
15:25
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі
15:12
заборона ОПЗЖ
Фракція ОПЗЖ в Запорізькій облраді заявила про припинення діяльності
15:04
Євгенія Більченко
Хто така Євгенія Більченко? Подруга Прилєпіна, коригувальниця і російська поетеса
14:56
Огляд
Людина проти дикої природи й прибульців, сновидіння, відеоігри та Кріс Гемсворт: що подивитися у вихідні
14:53
Ексклюзив
окупанти
Загальна мобілізація у Росії неможлива, - військовий експерт Грабський
14:52
Софія Федина
Софія Федина: профільний комітет рекомендує невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру
14:35
Теммі Абрахам
Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу
14:33
Bayraktar Байрактар
"Гроші не в пріоритеті": гендиректор Baykar про те, чи має намір продавати Росії безпілотники Bayrkatar TB2
14:32
Караваєв, Шапаренко
"Динамо" дізналось суперників у Лізі Європи
14:24
Денис Шмигаль
Україна приєднається до "митного безвізу" уже цього року, - Шмигаль
14:13
Ексклюзив
Святослав Павлюк
Найбільші ризики цієї зими повʼязані з постачанням електроенергії, а не тепла, - експерт з енергоефективності Павлюк
14:00
ЛІкарня
Погрожують "позбавити батьківських прав": маріупольців примушують віддавати дітей до шкіл окупантів
13:41
русня
Рашистів на дно
13:38
Ексклюзив
Сергій Згурець
Офіцерів РФ, які займалися підготовкою мобілізованих, долучили до 3-го батальйону, тож тепер армія ворога неспроможна готувати призовників, - Згурець
13:36
Німеччина уряд
Спецслужби РФ шпигували за тренуваннями українських військових у Німеччині, - Spiegel
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV