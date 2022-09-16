На Запоріжжі протягом доби росіяни зруйнували 23 цивільні об'єкти
У Запорізькій області протягом 15 вересня російські загарбники зруйнували 23 цивільні об'єкти в районі 26 населених пунктах
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запорізькому напрямку 15 вересня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту. ЗСУ дають їм відсіч.
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Полтавки, Малих Щербаків, Павлівки, Успенівки, Чарівного, Новоданилівки, Омельника, Федорівки, Шевченка, Полтавки, Темирівки, Залізничного, Оріхова, Веселянки, Червоного, Новоінванівки, Ольгівського, Варварівки, Малої Токмачки, Малинівки, Степового, Дорожнянки, Щербаків, Білогір'я, Гуляйполя та Кам'янського.
"Надійшло 23 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Упродовж 15 вересня з тимчасово окупованих територій евакуювали 1226 людей, зокрема 253 дітей.
- 15 вересня в Запоріжжі росіяни обстріляли інфраструктурне підприємство, унаслідок чого в ньому вилетіли шибки й виникло знеструмлення.
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