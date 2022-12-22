На Запоріжжі ракета зруйнувала житловий будинок, двоє дітей дивом вижили

Про це повідомив у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їхньому дому. Вони витримали, стіна - ні. Двоє героїв, трьох і п’ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!" - написав він.

Голова ОВА не оприлюднив жодних інших подробиць, зокрема точно не відомо, о котрій саме годині стався цей обстріл. Повітряна тривога у Запорізькій області сьогодні, 22 грудня, лунала шість разів: від 11:04 до 11:41, від 13:06 до 13:35, від 14:07 до 14:50, від 16:32 до 17:03, від 17:58 до 18:38, а також від 19:34 до 19:41.

Протягом доби 21 грудня окупанти завдали 3 ракетних та авіаційного удару по Запорізькій області, а також здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



