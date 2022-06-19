На Запоріжжі росіяни обстріляли Гуляйпілля: пошкоджено будинки, магазин і гаражі
На Запоріжжі в Гуляйпільській громаді 18 червня обстріляли кількадесят будинків, гаражі, є поранені
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"Впродовж минулої доби жителі Гуляйпільської ОТГ повідомили поліції про те, що військові російської армії вкотре обстріляли їх будинки. Внаслідок обстрілу снарядами влучено у декілька десятків приватних помешкань гуляйпільців. В результаті - частина з них розбиті повністю, інші - мають різні руйнації", - наголосили в адміністрації.
Крім того російські снаряди влучили в інші прибудинкові споруди, гаражі, погреби, літні кухні та двори містян.
"Окрім нанесення значних збитків місцевому населенню через зруйновані домівки, ворог також поцілив і по іншим об’єктам. Осколками ракет пошкоджені один магазин, олійницю та адміністративне приміщення відділення Оріхівського РЕМ. В них вибиті вікна, посічені фасади та дахове накриття", - зауважили в ОВА.
Постраждалих мешканців Гуляйполя ушпиталили з пораненнями різного ступеня тяжкості.
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18 червня голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що на окупованій території області рашисти залякують місцевих смертною карою.
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