На Запоріжжі рашисти лякають місцевих смертною карою

Про це Старух повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".

Таким чином окупанти намагаються придушити рух опору.

"Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. У цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси", - заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У тимчасово окупованому місті Пологи, що в Запорізькі області, 16 червня виникла масштабна пожежа на хімічному заводі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb