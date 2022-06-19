На Запоріжжі рашисти лякають місцевих смертною карою
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що на окупованій території області рашисти залякують місцеве населення смертною карою
Про це Старух повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".
Таким чином окупанти намагаються придушити рух опору.
"Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. У цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси", - заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
- У тимчасово окупованому місті Пологи, що в Запорізькі області, 16 червня виникла масштабна пожежа на хімічному заводі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе