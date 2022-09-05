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Головна війна з Росією На Запоріжжі росіяни викрали близько 500 людей, понад 200 досі в заручниках, - ОВА

На Запоріжжі росіяни викрали близько 500 людей, понад 200 досі в заручниках, - ОВА

5 вересня, 2022 понедiлок
06:26
війна з Росією російські війська окупанти

Російські окупанти за час повномасштабного вторгнення викрали на території Запорізької області майже 500 людей

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старуха в ефірі єдиного телемарафону, передає "РБК-Україна".

"Людей викрадають, майже 500 людей у нас вже фактів підтверджених, більше 200 людей, на жаль, перебувають до сих пір у застінках. І це в усіх наших громадах, безпосередньо на окупованих територіях така ситуація", - сказав Старух.

Крім того, чиновник розповів, що зі значною частиною шкіл на окупованих територіях немає зв'язку.

"На окупованих територіях є школи які не працюють, 40 шкіл майже з 400, не працюють взагалі, немає із ними зв'язку. Люди, які виїхали на підконтрольну Україні територію, навчають дітей в онлайн форматі", - додав глава ОВА.

У  Telegram-каналі Старух зазначив, що росіяни не пускають на окуповані території гуманітарні вантажі та намагаються примусити вчителів до колабораціонізму, а у Бердянському та Мелітопольському районах відсутнє електропостачання.

"І в Мелітополь, і в Енергодар окупанти так і не пускають необхідні для мирних жителів вантажі. За останню добу лише 1413 людей, з них 330 дітей,  змогли виїхати на вільну територію. Здебільшого з Херсонського та Василівського напрямків. Зараз на ТОТ окупаційна влада  активно проводить терористичні заходи  відносно цивільних. В Бердянському та Мелітопольському районах відсутнє електропостачання, люди сидять без світла. Окупанти намагаються змусити колаборувати наших вчителів. Ми вжили всіх можливих заходів, аби наші освітяни були у безпеці: для педагогів, які виїхали з окупованих територій створили умови, аби вони почали працювати. А діти продовжили навчання зі своїми педагогами, навіть знаходячись за кордоном", - написав Старух.

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окуповані території
Запорізька область
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