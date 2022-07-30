На Запоріжжі росіяни за добу обстріляли 48 цивільних об'єктів
На Запоріжжі 29 липня росіяни зруйнували 48 цивільних об'єктів у Новоселівці, Оріхові, Темирівці й Гуляйполі
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
Упродовж 29 липня ситуація на Запорізькому напрямку суттєво не змінилася. Росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони обстріляли українські позиції вздовж усієї лінії фронту з танків, реактивної та ствольної артилерії. ЗСУ утримують ребежі та дають відсіч загарбникам.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новоселівка, Оріхів, Темирівка, Гуляйполе. Надійшло 48 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Упродовж 29 липня з тимчасово окупованої території евакуювали 970 цивільних, зокрема 253 дітей.
- У ніч на 30 липня в захопленому росіянами Енергодарі на Запоріжжі сталися вибухи поблизу готелю, де оселилися окупанти.
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