Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

Упродовж 29 липня ситуація на Запорізькому напрямку суттєво не змінилася. Росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони обстріляли українські позиції вздовж усієї лінії фронту з танків, реактивної та ствольної артилерії. ЗСУ утримують ребежі та дають відсіч загарбникам.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новоселівка, Оріхів, Темирівка, Гуляйполе. Надійшло 48 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж 29 липня з тимчасово окупованої території евакуювали 970 цивільних, зокрема 253 дітей.

У ніч на 30 липня в захопленому росіянами Енергодарі на Запоріжжі сталися вибухи поблизу готелю, де оселилися окупанти.

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