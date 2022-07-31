На Запоріжжі росіяни за добу пошкодили 13 цивільних об'єктів
У Гуляйполі на Запоріжжі 30 липня російські загарбники обстріляли 13 цивільних об'єктів
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
Упродовж 30 липня на Запорізькому напрямку ситуація суттєво не змінилася. Росіяни зосереджують основні зусилля на утримання зайвих рубежів. Вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Гуляйполе. Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Також 30 липня з тимчасово окупованої території Запоріжжя евакуювали 1829 людей, зокрема 567 дітей.
- 30 липня стало відомо, що на окупованих територіях Запорізької області почала працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Окупанти роздають російські паспорти та готуються до псевдореферендуму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе