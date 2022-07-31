Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

Упродовж 30 липня на Запорізькому напрямку ситуація суттєво не змінилася. Росіяни зосереджують основні зусилля на утримання зайвих рубежів. Вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Гуляйполе. Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Також 30 липня з тимчасово окупованої території Запоріжжя евакуювали 1829 людей, зокрема 567 дітей.

30 липня стало відомо, що на окупованих територіях Запорізької області почала працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Окупанти роздають російські паспорти та готуються до псевдореферендуму.

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